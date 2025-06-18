Синоптик Шувалов объяснил снег в июне в Сочи

Июньский снег горах Сочи не является аномалией, объяснил aif.ru глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«С учетом того, что Роза Хутор гораздо выше уровня моря и прошедших на побережье осадков, такое событие нельзя назвать чем-то из ряда вон выходящим. Если не ежегодно, то, по крайней мере, два-три раза в пятилетку такое возможно», — отметил синоптик.
Эксперт добавил, что если в обычных условиях при повышении от уровня моря на один километр температура понижается на шесть-восемь градусов, то в условиях интенсивной конъюнктивной деятельности снижение происходит гораздо сильнее.
«Поэтому ничего удивительного, что здесь выпал снег. Думаю, он растаял достаточно быстро», — уточнил Шувалов.
Ранее синоптик рассказал, что вторая половина июня будет дождливой, а температуры окажутся на 1−3 градуса ниже климатической нормы. Даже на юге, в Краснодаре и Сочи, максимальные значения не превысят 25 градусов.