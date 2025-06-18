Синоптик Шувалов объяснил снег в июне в Сочи

«С учетом того, что Роза Хутор гораздо выше уровня моря и прошедших на побережье осадков, такое событие нельзя назвать чем-то из ряда вон выходящим. Если не ежегодно, то, по крайней мере, два-три раза в пятилетку такое возможно», — отметил синоптик.