Эксперт объяснил, как россияне могут получить парковочное место во дворе

Эксперт также предостерег от самостоятельной установки ограждений без согласования с другими жильцами, так как это является незаконным. Он отметил, что за такие действия предусмотрена административная ответственность по статье 7.1 Кодекса об административных правонарушениях с минимальным штрафом в пять тысяч рублей. Бондарь добавил, что установка тумб, цепей или других заграждений без согласия соседей считается самозахватом земли и может привести к штрафам. В случае нарушения можно обратиться в управляющую компанию, Госавтоинспекцию или прокуратуру.