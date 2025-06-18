Эксперт объяснил, как россияне могут получить парковочное место во дворе

Жители многоквартирных домов не имеют права на покупку парковочных мест во дворах, однако могут арендовать их у муниципалитета или согласовать использование с соседями на общем собрании, сообщил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в интервью NEWS.ru.
Он подчеркнул, что придомовая территория является общей собственностью жильцов, что исключает возможность выкупа участков под личные нужды.
По словам Бондаря, покупка парковочного места во дворе невозможна. Вместо этого жильцы могут договориться с соседями на собрании или оформить аренду у городской администрации. Он объяснил, что земля и проезды во дворах принадлежат всем собственникам, и поэтому нельзя просто так выделить участок под свою машину. Если парковка расположена на придомовой территории, вопрос распределения мест должны решать сами жители. В случае, если парковка находится на муниципальной земле, можно попробовать оформить аренду через администрацию.
Эксперт также предостерег от самостоятельной установки ограждений без согласования с другими жильцами, так как это является незаконным. Он отметил, что за такие действия предусмотрена административная ответственность по статье 7.1 Кодекса об административных правонарушениях с минимальным штрафом в пять тысяч рублей. Бондарь добавил, что установка тумб, цепей или других заграждений без согласия соседей считается самозахватом земли и может привести к штрафам. В случае нарушения можно обратиться в управляющую компанию, Госавтоинспекцию или прокуратуру.