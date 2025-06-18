ABC: В Штатах заявили о решающих ближайших 24−48 часах в конфликте с Ираном

— Во время совещания американского президента Дональда Трампа с его главными советниками в ситуационной комнате Белого дома чиновники США дали понять, что следующие 24−48 часов будут иметь решающее значение для определения того, возможно ли дипломатическое решение проблемы Ирана или же глава Белого дома может прибегнуть к военным действиям, — сказано в статье.