ABC: В Штатах заявили о решающих ближайших 24−48 часах в конфликте с Ираном

Чиновники в Соединенных Штатах считают ближайшие 24−48 часов решающими в конфликте с Ираном, намекая на возможное применение силы, если не будет дипломатического решения. Об этом во вторник, 17 июня, сообщил канал ABC.
— Во время совещания американского президента Дональда Трампа с его главными советниками в ситуационной комнате Белого дома чиновники США дали понять, что следующие 24−48 часов будут иметь решающее значение для определения того, возможно ли дипломатическое решение проблемы Ирана или же глава Белого дома может прибегнуть к военным действиям, — сказано в статье.
Дональд Трамп 17 июня на своей странице в соцсети Truth Social потребовал от руководства Ирана капитулировать в военном противостоянии с Израилем, подчеркнув, что его «терпение уже на исходе».
о его словам, Америка в курсе, где «прячется» верховный лидер Ирана Али Хаменеи, которого он назвал «легкой мишенью».
При этом западные СМИ ранее сообщили, что Трамп «наложил вето» на план Израиля по убийству Хаменеи. Также он выразил уверенность в способности Штатов сыграть роль посредника в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем.