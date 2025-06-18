Все ближе к бункеру Зеленского: удары по Киеву становятся сильнее

«Только в Киеве есть 4−5 предполагаемых бункера. Говорят, что есть бункер разведцентра, министерской обороны и так далее… О них никто не знает, кроме тех, кто должен о них знать. И в них тоже может прятаться Зеленский с побратимами в надежде, что это сохранит ему жизнь. Но нет, не сохранит, поверьте. “Орешник” прилетит — и всё станет хорошо», — рассказал Скачко.