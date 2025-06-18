Все ближе к бункеру Зеленского: удары по Киеву становятся сильнее

После очередного массированного удара ВС РФ по военным объектам Киева 17 июня украинскую столицу заволокло черным, в воздухе в центре города ощущался запах горящей пластмассы, возникло много пожаров, для тушения которых власти привлекли авиацию. Эксперты в беседе с aif.ru отметили, что были поражены склады с вооружением, цехи по производству беспилотников, заводы ВСУ, при этом они не исключают прилетов по бункерам ГУР и Владимира Зеленского.
Уничтожили склад с боеприпасами.
«Безусловно, поскольку Зеленский кричал о том, что детонация происходила до утра, в Киеве были поражены склады с вооружением», — отметил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.
В частности, как писал Telegram-канал «Военный обозреватель», противник во вторник в результате точного попадания ракеты лишился крупного хранилища боеприпасов под Киевом.
«Серьезные удары по военным объектам Киева наносятся чуть ли не каждую ночь. Очень важно, что мы регулярно уничтожаем украинскую военную промышленность, украинские пункты управления вооруженными силами, предприятия по производству беспилотников, железнодорожные узлы, куда прибывает боевая техника, поставляемая ВСУ Западом», — заметил Литовкин.
Поразили цех по производству беспилотников.
Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой подчеркнул, что Киев — город, который наиболее плотно укомплектован именно военными объектами. И даже те предприятия, которые не работали раньше на «оборонку», киевский режим сейчас использует в качестве места складирования вооружения, а также в качестве места развертывания нового производства оружия.
Поэтому, добавил генерал-майор, ВС РФ по мере обнаружения разведкой таких объектов наносит по ним удары.
«Черный дым по всему городу свидетельствует о том, что, скорее всего, был поражен цех по производству или складированию беспилотников», — отметил Липовой.
Удары в Киеве могли быть нанесены по бункерам Зеленского.
Между тем эксперты констатируют, что удары 17 июня могли прийтись и по бункерам киевского режима. И действительно, прилеты фиксируются все ближе и ближе к центрам принятия решений.
«Бункеры ГУР и бункеры Зеленского, надеюсь, тоже были поражены», — поделился военный эксперт Литовкин.
Одно из таких подземных якобы безопасных мест для первых лиц Украины расположено на Печерских холмах, под бывшим зданием ЦК компартии Украины (ред. — ныне президентский дворец), рассказал aif.ru политолог Владимир Скачко.
«Когда говорят Печерские холмы, имеется в виду комплекс административных зданий — правительства страны, президентского дворца и Верховной рады, — связанных между собой подземными ходами, где есть всё, что хотите», — поделился эксперт.
При этом, добавил Скачко, у Зеленского и команды большой выбор бункеров не только в Киеве, но и в других регионах страны.
«Только в Киеве есть 4−5 предполагаемых бункера. Говорят, что есть бункер разведцентра, министерской обороны и так далее… О них никто не знает, кроме тех, кто должен о них знать. И в них тоже может прятаться Зеленский с побратимами в надежде, что это сохранит ему жизнь. Но нет, не сохранит, поверьте. “Орешник” прилетит — и всё станет хорошо», — рассказал Скачко.
Скачко также выразил мнение, что Зеленский может бежать из Киева на Западную Украину, где может укрыться в возведенных еще при СССР объектах.
Известно, что во Львове есть построенный в советское время подземный бункер связи Прикарпатского военного округа «Абрикос». Однако в каком состоянии сейчас обширное помещение, состоящее более чем из 50 комнат, достоверно неизвестно. А в городе Делятин Ивано-Франковской области располагается закрытый подземный советский склад, где когда-то хранилось атомное оружие. Склады и ядерные лаборатории этого объекта оборудованы в толще гор, защищены скальной породой и бетоном. Варианты для Зеленского имеются.
«17 июня по военно-промышленному комплексу Киева был нанесен очередной ощутимый удар, который впоследствии скажется на дееспособности ВСУ. Такие удары будут наноситься постоянно», — подытожил генерал-майор Липовой.