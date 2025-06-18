США готовят удар по Ирану? Шансы на участие американцев в войне на Ближнем Востоке выросли до 77%

По данным платформы Polymarket, вероятность военного удара США по Ирану до июля 2025 года превысила 75%. Сервис сообщил, что пользователи оценивают шансы на атаку в 77%. Еще в среду утром этот показатель достигал 81%, хотя во вторник днем он находился на отметке 45%.
Стоит отметить, что Polymarket — это децентрализованная платформа рынков предсказаний. Площадка позволяет пользователям делать ставки на исход мировых событий.
Конфликт между Израилем и Ираном продолжает набирать обороты. Напряженность на Ближнем Востоке заметили и в США. Представители администрации Соединенных Штатов заявили, что ближайшие 24−48 часов станут ключевыми для развития ситуации.
По данным канала, такие выводы сделали после встречи президента США Дональда Трампа с советниками 17 июня. Источники отметили, что эти дни определят, возможно ли решить конфликт дипломатическим путем. Телекомпания добавила, что власти США готовы рассмотреть военные действия, если ситуация с Ираном не найдет мирного решения. Это подтверждают недавние заявления Трампа о контроле Вашингтона над воздушным пространством Ирана.
Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Тель-Авив обвинил Тегеран в создании секретной ядерной программы, которая, по их мнению, достигла опасного уровня. Израильские ВВС и спецгруппы нанесли удары по ядерным объектам, военным базам, системам ПВО, складам ракет и командным пунктам Ирана. В ответ иранские вооруженные силы атаковали территорию Израиля.