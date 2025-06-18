США готовят удар по Ирану? Шансы на участие американцев в войне на Ближнем Востоке выросли до 77%

По данным платформы Polymarket, вероятность военного удара США по Ирану до июля 2025 года превысила 75%. Сервис сообщил, что пользователи оценивают шансы на атаку в 77%. Еще в среду утром этот показатель достигал 81%, хотя во вторник днем он находился на отметке 45%.