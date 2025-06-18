Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Монеты расскажут о Победе в аэропорту Хабаровска

Редкие изображения боевого подвига разместили прямо в зале ожидания.

Источник: Соцсети

В международном аэропорту Хабаровск открылась необычная выставка «Истории Победы», сообщает пресс-служба Международного аэропорта Хабаровска.

На стендах — фотографии памятных монет Банка России, посвящённых 80-летию Великой Победы. Каждая из них — это не просто металл, а маленький урок истории.

Посетители могут увидеть редкие изображения Сталинградской битвы, освобождения Новороссийска, штурма Берлина и знамени над Рейхстагом. Отдельные монеты посвящены конструкторам, которые создавали знаменитые танки, самолёты и вооружение. Всего на выставке 12 монет — каждая из них олицетворяет ключевой эпизод войны.

«Монеты — это не только платёжное средство. Это носители памяти. Они объединяют образ, дату и героическое содержание. Это маленькие памятники в кармане», — отмечают в экспозиции.

Фотовыставка расположена на третьем этаже терминала внутренних авиалиний. Познакомиться с ней можно до 10 июля — как до вылета, так и просто по дороге мимо.