Монеты расскажут о Победе в аэропорту Хабаровска

В международном аэропорту Хабаровск открылась необычная выставка «Истории Победы», сообщает пресс-служба Международного аэропорта Хабаровска.
На стендах — фотографии памятных монет Банка России, посвящённых 80-летию Великой Победы. Каждая из них — это не просто металл, а маленький урок истории.
Посетители могут увидеть редкие изображения Сталинградской битвы, освобождения Новороссийска, штурма Берлина и знамени над Рейхстагом. Отдельные монеты посвящены конструкторам, которые создавали знаменитые танки, самолёты и вооружение. Всего на выставке 12 монет — каждая из них олицетворяет ключевой эпизод войны.
«Монеты — это не только платёжное средство. Это носители памяти. Они объединяют образ, дату и героическое содержание. Это маленькие памятники в кармане», — отмечают в экспозиции.
Фотовыставка расположена на третьем этаже терминала внутренних авиалиний. Познакомиться с ней можно до 10 июля — как до вылета, так и просто по дороге мимо.