«Был риск умереть»: баскетболист Алексей Швед высказался о групповом избиении

Российский разыгрывающий, защитник петербургского «Зенита» Алексей Швед поделился воспоминаниями о происшествии, случившемся весной 2023 года. Тогда на него совершили нападение при выходе из столичного ресторана.
По уточнённым данным, нападавших задержали на следующий день, но спустя полтора месяца они вышли на свободу. Один из них, водитель, нанёсший Шведу удар, в итоге отбыл срок меньше назначенного.
Вследствие инцидента баскетболист получил тяжёлую черепно-мозговую травму. Его экстренно доставили в больницу на машине скорой помощи.
«Я лечился 10 дней. Всё было серьёзно, говорили, что был риск умереть. Да, был отёк головного мозга, не восстановить до конца. Вылечили», — рассказал Швед на YouTube-канале Smol Talk.
Добавим, что за свою карьеру Алексей успел выступить за такие клубы, как «Миннесота», «Филадельфия», «Хьюстон», «Никс», «Химки», ЦСКА и китайский «Шаньси Лунгс».
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