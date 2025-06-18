Вертолёты Ми-28НМ и Ка-52М нанесли удар по ВСУ в зоне группировки «Центр»

Российские военные ликвидировали пункт временной дислокации Вооружённых сил Украины в зоне ответственности группировки войск «Центр».
Удар нанесли экипажи вертолётов Ми-28НМ, Ка-52М, а также Ми-8ПСГ. Были использованы авиаракеты.
«Перед вылетом экипажи вертолётов Ми-28НМ, Ка-52М и Ми-8ПСГ получили координаты расположения пункта временной дислокации расчёта БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск “Центр”. В ходе выполнения боевой задачи экипаж вертолёта выполнил удар авиационными ракетами по заданным координатам», — говорится в сообщении.
О ликвидации цели доложила разведка. Выполнив боевое задание, экипаж вернулся на аэродром базирования.
Ранее сообщалось, что ударная группа ВКС РФ уничтожила бронированную технику Вооружённых сил Украины в зоне ответственности группировки войск «Юг». Удар нанесли вертолёты Ка-52М («Аллигатор»), Ми-28НМ («Ночной охотник»), а также вертолёт Ми-8.