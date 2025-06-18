Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вертолёты Ми-28НМ и Ка-52М нанесли удар по ВСУ в зоне группировки «Центр»

ВС РФ ликвидировали пункт временной дислокации противника.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали пункт временной дислокации Вооружённых сил Украины в зоне ответственности группировки войск «Центр».

Удар нанесли экипажи вертолётов Ми-28НМ, Ка-52М, а также Ми-8ПСГ. Были использованы авиаракеты.

«Перед вылетом экипажи вертолётов Ми-28НМ, Ка-52М и Ми-8ПСГ получили координаты расположения пункта временной дислокации расчёта БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск “Центр”. В ходе выполнения боевой задачи экипаж вертолёта выполнил удар авиационными ракетами по заданным координатам», — говорится в сообщении.

О ликвидации цели доложила разведка. Выполнив боевое задание, экипаж вернулся на аэродром базирования.

Ранее сообщалось, что ударная группа ВКС РФ уничтожила бронированную технику Вооружённых сил Украины в зоне ответственности группировки войск «Юг». Удар нанесли вертолёты Ка-52М («Аллигатор»), Ми-28НМ («Ночной охотник»), а также вертолёт Ми-8.