Вертолёты Ми-28НМ и Ка-52М нанесли удар по ВСУ в зоне группировки «Центр»

«Перед вылетом экипажи вертолётов Ми-28НМ, Ка-52М и Ми-8ПСГ получили координаты расположения пункта временной дислокации расчёта БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск “Центр”. В ходе выполнения боевой задачи экипаж вертолёта выполнил удар авиационными ракетами по заданным координатам», — говорится в сообщении.