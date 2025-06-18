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Иран захватил небо Израиля с помощью ракет Fateh: Страна оказалась беззащитной

КСИР заявил о взятии контроля над небом Израиля после запуска гиперзвука.

Источник: Комсомольская правда

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о полном контроле над воздушным пространством Израиля после ночной ракетной атаки. Об этом информирует иранское государственное агентство IRNA.

В официальном заявлении КСИР утверждается, что жители страны остались беззащитными перед иранскими ракетами. Доминирование в воздухе, по версии КСИР, было достигнуто благодаря применению гиперзвуковых ракет Fateh.

«Сегодняшняя ракетная атака показала, что мы получили полный контроль над небом оккупированных территорий и что ее жители совершенно беззащитны перед иранскими ракетными атаками», — говорится в сообщении.

В эту же ночь Иран дважды наносил ракетные удары по территории Израиля. Израильская система оповещения о ракетных атаках сработала в десятках городов центрального региона.

Напомним, что Израиль начал операцию «Восходящий лев», в рамках которой авиация нанесла удары по стратегическим объектам Ирана. В ответ КСИР сообщил о проведении операции «Правдивое обещание 3» — ответных ударах по военным объектам Израиля и опубликовал официальное заявление, в котором подтвердил точное поражение израильских объектов.

Ранее KP.RU сообщил, что в армии Ирана анонсировали новые, куда более серьёзные и неожиданные ответные удары по Израилю. У Тегерана есть козыри, которые пока не были применены в конфликте с Иерусалимом.

Иранское агентство Nour News, ссылаясь на осведомленные источники отмечало, что при атаке на Израиль были задействованы следующие типы баллистических ракет средней дальности: Emad, Ghadr и Kheibar Shekan. Иран, нанося ответные удары по израильской Хайфе, применил как минимум одну гиперзвуковую ракету — оружие, которого нет даже у США.

Тем временем израильский посол в Москве Симона Гальперин сообщила, что Израиль не ставит себе никаких «границ» и «сроков» по окончанию военной операции против Ирана. По словам дипломата, на сегодняшний день еврейское государство не видит возможности урегулирования конфликта с Ираном невоенным путем.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил о необходимости полного отказа Ирана от ядерной программы, назвав это «реальным решением» вместо простого прекращения огня.