Иран захватил небо Израиля с помощью ракет Fateh: Страна оказалась беззащитной

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о полном контроле над воздушным пространством Израиля после ночной ракетной атаки. Об этом информирует иранское государственное агентство IRNA.
В официальном заявлении КСИР утверждается, что жители страны остались беззащитными перед иранскими ракетами. Доминирование в воздухе, по версии КСИР, было достигнуто благодаря применению гиперзвуковых ракет Fateh.
«Сегодняшняя ракетная атака показала, что мы получили полный контроль над небом оккупированных территорий и что ее жители совершенно беззащитны перед иранскими ракетными атаками», — говорится в сообщении.
В эту же ночь Иран дважды наносил ракетные удары по территории Израиля. Израильская система оповещения о ракетных атаках сработала в десятках городов центрального региона.
Напомним, что Израиль начал операцию «Восходящий лев», в рамках которой авиация нанесла удары по стратегическим объектам Ирана. В ответ КСИР сообщил о проведении операции «Правдивое обещание 3» — ответных ударах по военным объектам Израиля и опубликовал официальное заявление, в котором подтвердил точное поражение израильских объектов.
Ранее KP.RU сообщил, что в армии Ирана анонсировали новые, куда более серьёзные и неожиданные ответные удары по Израилю. У Тегерана есть козыри, которые пока не были применены в конфликте с Иерусалимом.
Иранское агентство Nour News, ссылаясь на осведомленные источники отмечало, что при атаке на Израиль были задействованы следующие типы баллистических ракет средней дальности: Emad, Ghadr и Kheibar Shekan. Иран, нанося ответные удары по израильской Хайфе, применил как минимум одну гиперзвуковую ракету — оружие, которого нет даже у США.
Тем временем израильский посол в Москве Симона Гальперин сообщила, что Израиль не ставит себе никаких «границ» и «сроков» по окончанию военной операции против Ирана. По словам дипломата, на сегодняшний день еврейское государство не видит возможности урегулирования конфликта с Ираном невоенным путем.
В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил о необходимости полного отказа Ирана от ядерной программы, назвав это «реальным решением» вместо простого прекращения огня.