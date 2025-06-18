Украина обвиняет Лепса в поддержке спецоперации: певец разыскивается спецслужбами Киева

Так, СБУ объявила Григория Лепса в розыск еще 4 марта. В службе безопасности указали одной из причин такого решения провокационное обещание артиста. Певец заявил, что станет платить по миллиону рублей каждому военному, кто ликвидирует танк ВСУ зарубежного производства.