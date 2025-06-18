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«СКА-Хабаровск» подписал контракт с полузащитником Андреем Анисимовым

25-летний спортсмен в составе армейцев играл в сезоне 2022/23 годов.

Источник: ФК "СКА-Хабаровск"

Пресс-служба ФК «СКА-Хабаровск» объявила о новом игроке дальневосточных армейцев. Контракт с 25-летним опорным полузащитником Андреем Анисимовым заключён по схеме «1+1» — до 2026 года с возможностью продления ещё на сезон, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Последние два года игрок провёл в «Уфе», где заработал «3+1» по системе гол плюс пас в 29 матчах, и астраханском «Волгаре», две голевые передачи в 20 матчах, отметили в клубе.

Ранее воспитанник санкт-петербургского «Зенита» уже выступал в составе «СКА-Хабаровск» в сезоне 2022/23 годов.

Напомним, в начале июня ЦСКА и штаб хабаровской команды договорились о полноценном трансфере 22-летнего защитника Егора Носкова, выступавшего за дальневосточных армейцев в минувшем сезоне на правах аренды и признанного болельщиками лучшим игроком апреля 2025 года. Новый контракт с молодым спортсменом рассчитан до 15 июня 2027 года.

Сейчас команда начала летние сборы в Подмосковье, которые продлятся до 18 июля. Запланировано проведение трёх товарищеских матчей, точные даты и противники станут известны позднее.