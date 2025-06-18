«СКА-Хабаровск» подписал контракт с полузащитником Андреем Анисимовым

Напомним, в начале июня ЦСКА и штаб хабаровской команды договорились о полноценном трансфере 22-летнего защитника Егора Носкова, выступавшего за дальневосточных армейцев в минувшем сезоне на правах аренды и признанного болельщиками лучшим игроком апреля 2025 года. Новый контракт с молодым спортсменом рассчитан до 15 июня 2027 года.