«СКА-Хабаровск» подписал контракт с полузащитником Андреем Анисимовым

Пресс-служба ФК «СКА-Хабаровск» объявила о новом игроке дальневосточных армейцев. Контракт с 25-летним опорным полузащитником Андреем Анисимовым заключён по схеме «1+1» — до 2026 года с возможностью продления ещё на сезон, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Последние два года игрок провёл в «Уфе», где заработал «3+1» по системе гол плюс пас в 29 матчах, и астраханском «Волгаре», две голевые передачи в 20 матчах, отметили в клубе.
Ранее воспитанник санкт-петербургского «Зенита» уже выступал в составе «СКА-Хабаровск» в сезоне 2022/23 годов.
Напомним, в начале июня ЦСКА и штаб хабаровской команды договорились о полноценном трансфере 22-летнего защитника Егора Носкова, выступавшего за дальневосточных армейцев в минувшем сезоне на правах аренды и признанного болельщиками лучшим игроком апреля 2025 года. Новый контракт с молодым спортсменом рассчитан до 15 июня 2027 года.
Сейчас команда начала летние сборы в Подмосковье, которые продлятся до 18 июля. Запланировано проведение трёх товарищеских матчей, точные даты и противники станут известны позднее.