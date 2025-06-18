22 июня Красноярск вспоминает героев Великой Отечественной войны

В 12:15 по московскому времени по всей стране пройдет Общероссийская минута молчания. На одну минуту остановится движение, затихнут голоса, замирает жизнь, чтобы вспомнить тех, кто отдал всё ради будущего страны.
Одним из главных символов памяти остается Всероссийская онлайн-акция «Свеча памяти», которая ежегодно объединяет миллионы людей по всей стране.
В Красноярске на площади перед краевой филармонией традиционно состоится концерт классической музыки под открытым небом, сообщает в своем telegram-канале министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов. Это мероприятие проходит с 2009 года и каждый раз имеет своё уникальное посвящение. В этом году рефреном звучат слова поэта-фронтовика Николая Майорова: «И пусть не думают, что мёртвые не слышат, когда о них потомки говорят».
Музыкальную часть программы представят Красноярский академический симфонический оркестр под управлением Владимира Ланде, Сибирский мужской хор, Ансамбль песни «КрасА», заслуженная артистка России Наталья Горячева, артисты Красноярских театров и известные вокалисты.
Также зрители увидят истории мужества и подвига в рамках показа короткометражных новелл «Про людей и про войну», снятых петербургской студией «Артель» по реальным воспоминаниям ветеранов и потомков.
12+