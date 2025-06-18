22 июня Красноярск вспоминает героев Великой Отечественной войны

В Красноярске на площади перед краевой филармонией традиционно состоится концерт классической музыки под открытым небом, сообщает в своем telegram-канале министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов. Это мероприятие проходит с 2009 года и каждый раз имеет своё уникальное посвящение. В этом году рефреном звучат слова поэта-фронтовика Николая Майорова: «И пусть не думают, что мёртвые не слышат, когда о них потомки говорят».