Омские энергетики перешли на режим повышенной готовности

Энергетики призвали жителей Омской области соблюдать меры предосторожности. В штормовую погоду следует избегать нахождения вблизи ЛЭП. Нельзя также приближаться к оборванным проводам ближе, чем на восемь метров. Запрещено пытаться самостоятельно устранять повреждения коммуникаций.