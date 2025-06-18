Омские энергетики перешли на режим повышенной готовности

18 июня пресс-служба «Россети Сибирь» сообщила о принятии дополнительных мер безопасности. В связи с прогнозируемым усилением ветра до 25 м/с «Омскэнерго» привело в круглосуточную готовность 214 бригад.
К работе в усиленном режиме перешли 905 специалистов и 264 единицы спецтехники. Для обеспечения бесперебойного электроснабжения социально значимых объектов подготовлены 32 резервных источника питания мощностью более 30 кВт каждый.
Энергетики призвали жителей Омской области соблюдать меры предосторожности. В штормовую погоду следует избегать нахождения вблизи ЛЭП. Нельзя также приближаться к оборванным проводам ближе, чем на восемь метров. Запрещено пытаться самостоятельно устранять повреждения коммуникаций.
Ранее «КП Омск» предупредила о неблагоприятных погодных явлениях, которые ожидают 18 и 19 июня.