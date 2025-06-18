«Маск — наркоман, Карлсон — чокнутый»: эксперт объяснил конфликты Трампа

Президент США Дональд Трамп ссорится со своими сторонниками, которые его поддерживали еще в предвыборной гонке — миллиардером Илоном Маском и журналистом Такером Карлсоном. Первого он назвал «наркоманом», второго — «чокнутым». Клинический психолог Марианна Абравитова в разговоре с aif.ru объяснила поведение главы Белого дома.
Не учитывает дружеские связи при разработке планов.
Трамп часто вступает в конфликты с единомышленниками, потому что не учитывает дружеские связи при разработке планов и стратегий, заявила aif.ru Абравитова. По ее словам, глава Белого дома уникален с точки зрения психологии, поскольку таких людей крайне мало. Она отметила, что в бытовом смысле его назвали бы капризным, неадекватным, хотя по факту здесь достаточно высокой степени эгоцентризм. Она пояснила, что американский лидер основывается лишь на своем понимании вопроса и не учитывает дружеские взаимоотношения — «они для него ничего не значат».
Психолог добавила, что Трамп считает себя центром Вселенной. В определенном моменте у него есть свой сценарий в голове, однако в следующий момент может все резко измениться. Так может происходить и с Маском, и с Карлсоном, с которыми у американского лидера были хорошие отношения.
«Когда они не укладываются в его сценарий, то ему очень легко разворачивать отношения к этим людям и даже не просто у себя в уме, а проговаривать какие-то достаточно оскорбительные вещи, потому что кроме него самого для него никого не существует», — отметила собеседница издания.
У Трампа наблюдаются пограничные признаки.
Абравитова также сообщила aif.ru, что у Трампа есть признаки на грани с проявлением расстройства типа аутизма. При этом она уточнила, что в аутизме много разных граней и он может проявляться абсолютно по-разному. От каких-то махровых моментов, когда человек вообще ничего не воспринимает вокруг, и до тех, что, например, происходит у президента США.
«У него свой мир, в котором он живет, играет. Для него весь мир и люди — это шашечки на доске», — добавила она.
Психолог считает, что на Трампа не влияют стресс или, к примеру, проблемы в семье, поскольку когда этот человек в центре вселенной, то он сам устраивает проблемы всем остальным. Она отметила, что под такого человека будут подстраиваться все, а он не сможет ни под кого прогнуться, если это не более сильный человек.
Конфликты со сторонниками могут довести Трампа до отставки.
Привычка конфликтовать со своими сторонниками может довести президента США до отставки, заявила в разговоре с aif.ru Абравитова. Она пояснила, что он достаточно мощная и сильная фигура, однако если люди объединятся, то они станут еще более мощными и сильными, какая бы личность ни была в противовесе. При этом психолог подчеркнула, что у Трампа все-таки есть человеческая начинка с перевесом в плюс.
«Все-таки у Трампа есть какие-то ограничения в его собственной морали», — сказала Абравитова.
Психолог добавила, что на главу Белого дома стоит обратить внимание психологам, психиатрам, психотерапевтам для того, чтобы изучить его личность, жизнь и то, как он общается с людьми. Она отметила, что по Трампу можно написать какие-то научные труды.
Кроме того, по ее словам, у президента США стресс скорее в его напряжении ума. Она считает, что американский лидер всю жизнь живет с этим стрессом.
«Обычный человек, наверное, не выдержал бы такой дороги жизни, а для него это норма», — резюмировала собеседница издания.