«Маск — наркоман, Карлсон — чокнутый»: эксперт объяснил конфликты Трампа

Трамп часто вступает в конфликты с единомышленниками, потому что не учитывает дружеские связи при разработке планов и стратегий, заявила aif.ru Абравитова. По ее словам, глава Белого дома уникален с точки зрения психологии, поскольку таких людей крайне мало. Она отметила, что в бытовом смысле его назвали бы капризным, неадекватным, хотя по факту здесь достаточно высокой степени эгоцентризм. Она пояснила, что американский лидер основывается лишь на своем понимании вопроса и не учитывает дружеские взаимоотношения — «они для него ничего не значат».