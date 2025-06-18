До 10 тысяч тел украинских военных может оставаться на приграничной территории Курской области. О такой цифре aif.ru заявил военный волонтер Роман Алехин.
Почему такая цифра?
При бегстве из Курской области Вооруженные сил Украины (ВСУ) бросили тела своих погибших. Их находили в населенных пунктах, лесопосадках. По словам Алехина, в приграничье еще осталось очень много тел украинских военных.
«Может быть до 10 тысяч. Погибли или получение ранения в Курской области более 70 тысяч боевиков ВСУ. Отдали на Украину 6 тысяч тел, до этого отдавали тела. Но опять же, передали преимущественно с Курского направления, но не только оттуда. Остаются в моргах, очень много тел в лесопосадках, могут быть захоронения, которые делали сами боевики ВСУ», — объяснил он свю позицию.
Где остались тела боевиков ВСУ?
Как рассказал Алехин, трупами боевиков ВСУ завалены участки в приграничном районе Теткино, много тел осталось в Горнале и других районах, которые были оккупированы ВСУ.
«Очень много тел в приграничье, где Теткино. Никто пока не собирает трупы в Горнале. Трупы всушников остаются в лесополосах. Возможно, тела остались в районе Погребков, в Глушковском районе, Суджанском, Гуево», — отметил он.
Почему никто не забирает?
Собирать брошенные в Курской области тела убитых боевиков ВСУ в настоящий момент опасно, отметил Алехин.
«Есть много участков, где трупы не собирают, потому что это опасно для жизни. По лесополосам их полно осталось, потому что пока там мины, туда никто не пойдёт. Над другими участками дроны летают, опять же, никто рисковать не будет. Это всегда остается до момент, когда это можно будет сделать безопасно. Если бойцы занимают позицию и есть вонь от трупов, то максимум, что они сделают, в черный пакет его упакуют и оставят на месте», — объяснил военный волонтер.
Между тем, брошенные тела украинских военных привлекают диких животных.
«Их растаскивают животные, расплодившиеся лисы. На нашем направлении замечено очень много свиней-людоедов, которые убежали из разрушенных свинокомплексов. Они очень активно подъедают трупы, оставляя только обглоданные кости», — рассказал Алехин.
На эту проблему ранее указывал военный эксперт, подполковник ЛНР Андрей Марочко.
«Посадки с огромным количеством тел украинских боевиков — это очень распространенная картина на линии боевого соприкосновения… Дикие животные и бывшие домашние животные просто терзали тела этих украинских боевиков. И это еще одна большая проблема, с которой мы столкнулись даже на территории Луганской Народной Республики. Такие животные, попробовавшие человечину, начинают нападать на людей, они расценивают человека как добычу», — поделился он.