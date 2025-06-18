10 000 трупов: волонтеры сказали о брошенных телах боевиков ВСУ под Курском

«Есть много участков, где трупы не собирают, потому что это опасно для жизни. По лесополосам их полно осталось, потому что пока там мины, туда никто не пойдёт. Над другими участками дроны летают, опять же, никто рисковать не будет. Это всегда остается до момент, когда это можно будет сделать безопасно. Если бойцы занимают позицию и есть вонь от трупов, то максимум, что они сделают, в черный пакет его упакуют и оставят на месте», — объяснил военный волонтер.