СБУ объявила в розыск Лепса из-за его поддержки СВО

4 марта СБУ сообщила, что заочно предъявила обвинения актеру и режиссеру Ивану Охлобыстину по статье «Покушение на территориальную целостность Украины». Представители ведомства уточнили, что дело было заведено в том числе по статьям «Покушение на территориальную целостность Украины» и «Пропаганда войны».