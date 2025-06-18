СБУ объявила в розыск Лепса из-за его поддержки СВО

Певца Григория Лепса объявила в розыск Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом свидетельствуют данные украинских органов власти, которые публикует РИА Новости.
В начале марта в СБУ сообщили, что заочно предъявили обвинения Григорию Лепсу из-за его поддержки СВО. Артиста объявили в розыск 4 марта.
Певца обвиняют в поддержке спецоперации и указывают на его обещание платить военным ВС РФ по миллиону рублей за каждый уничтоженный украинский танк, передает агентство.
В мае украинский президент Владимир Зеленский ввел персональные санкции в отношении сына бывшего руководителя компании «Мотор Сич» Александра Богуслаева и экс-депутата Верховной рады Игоря Мосийчука.
4 марта СБУ сообщила, что заочно предъявила обвинения актеру и режиссеру Ивану Охлобыстину по статье «Покушение на территориальную целостность Украины». Представители ведомства уточнили, что дело было заведено в том числе по статьям «Покушение на территориальную целостность Украины» и «Пропаганда войны».