Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СБУ объявила в розыск Лепса из-за его поддержки СВО

Певца Григория Лепса объявила в розыск Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом свидетельствуют данные украинских органов власти, которые публикует РИА Новости.

Певца Григория Лепса объявила в розыск Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом свидетельствуют данные украинских органов власти, которые публикует РИА Новости.

В начале марта в СБУ сообщили, что заочно предъявили обвинения Григорию Лепсу из-за его поддержки СВО. Артиста объявили в розыск 4 марта.

Певца обвиняют в поддержке спецоперации и указывают на его обещание платить военным ВС РФ по миллиону рублей за каждый уничтоженный украинский танк, передает агентство.

В мае украинский президент Владимир Зеленский ввел персональные санкции в отношении сына бывшего руководителя компании «Мотор Сич» Александра Богуслаева и экс-депутата Верховной рады Игоря Мосийчука.

4 марта СБУ сообщила, что заочно предъявила обвинения актеру и режиссеру Ивану Охлобыстину по статье «Покушение на территориальную целостность Украины». Представители ведомства уточнили, что дело было заведено в том числе по статьям «Покушение на территориальную целостность Украины» и «Пропаганда войны».