Жители трех районов Уфы сегодня временно останутся без воды.

В Ленинском и Демском районах сегодня с 11 до 23 часов планируется отключение горячей и холодной воды на ул. Союзная, 37; ул. Дмитриевская, 11, село Михайловка; ул. Чкалова, 118, 118а, 118 В, 118 г, 116а, 116б, 116 г, 116д, 114 г, 114д.