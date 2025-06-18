Жители трех районов Уфы сегодня временно останутся без воды.

Сегодня жителей трех районов башкирской столицы ждет плановое отключение воды, напомнили на предприятии «Уфаводоканал».
Так, в Кировском районе Уфы с 10 до 24 часов 18 июня не будет холодной воды на ул. Авроры, 7, 7/1а, 7/1б, 7/2, 7/4, 9/2, 7/1 В, 7/3, 7/5, 9/1.
В Ленинском и Демском районах сегодня с 11 до 23 часов планируется отключение горячей и холодной воды на ул. Союзная, 37; ул. Дмитриевская, 11, село Михайловка; ул. Чкалова, 118, 118а, 118 В, 118 г, 116а, 116б, 116 г, 116д, 114 г, 114д.
Как сообщал ранее Башинформ, 19 и 20 июня запланировано отключение воды еще в двух районах Уфы — Калининском и Октябрьском.