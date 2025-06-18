Адвокаты указали на восемь грубых ошибок в деле редактора URA.RU Аллаярова

Дениса Аллаярова задержали 5 июня.
Адвокаты свердловского редактора URA.RU Дениса Аллаярова дополнили жалобу на решение об его аресте. Уже больше недели Аллаяров — блестящий журналист, хорошо известный в политических кругах региона — находится в СИЗО по несправедливому обвинению, и защита указала на восемь грубых нарушений в этом решении. Вскоре жалобу рассмотрит Свердловский областной суд.
Помимо адвокатов Дениса эти ошибки оценили и незаинтересованные в деле известные юристы. Многие из них выразили опасение, что спешка в расследовании дела может быть связана с попыткой получить нужные показания, чтобы отчитаться об успешном расследовании.
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Ошибка № 1 — лишение права на защиту. Адвокаты почти сутки не могли встретиться и пообщаться с Денисом вплоть до заседания суда по мере пресечения. Эту ошибку другие юристы назвали самой грубой — по их словам, дело Дениса требуется пересмотреть уже только из-за этого. Ошибка № 2 — решение закрыть заседание. Прокурор и следователи ходатайствовали о закрытом режиме заседания суда по мере пресечения для Дениса, сославшись тайну следствия. Суд удовлетворил это ходатайство, хотя для этого не было никаких оснований. Ошибка № 3 — суд не проверил обоснованность подозрений. При вынесении решения по мере пресечения для Дениса суд сослался на некие протоколы допроса свидетелей и признал их достаточными для ареста. Однако в материалах дела, по словам адвокатов, какие-либо протоколы допроса свидетелей отсутствуют — то есть эти документы суд даже не исследовал. Ошибка № 4 — обвинение построено на словах и явке с повинной одного человека: родного дяди Аллаярова, бывшего полицейского Андрея Карпова, против которого возбуждено другое дело. Адвокаты не исключают, что он дал показания на племянника и необоснованно обвинил его в даче «взятки».Ошибка № 5 — суд проигнорировал наличие у Дениса хронических заболеваний и специфику его работы — освещение криминальных событий Свердловской области. В связи с этим, считают адвокаты, нахождение Аллаярова в следственном изоляторе может быть просто опасно для его жизни.
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Ошибка № 6 — суд не учел, что Аллаяров работает и законно проживает в Екатеринбурге. Он официально снимает квартиру. Адвокаты просили перенести судебное заседание, чтобы представить суду необходимые документы, подтверждающие, что у журналиста есть место жительства, где он может находиться под домашним арестом, но ходатайство было отклонено. Ошибка № 7 — небрежность формулировок. Суд отталкивался от данных следствия, которые свидетельствуют об обоснованности подозрения в адрес Аллаярова в связи со «вмененными преступлениями». В действительности же журналист обвиняется в совершении одного конкретного правонарушения. Эту ошибку юристы связывают с невнимательностью и спешкой судьи при подготовке решения. Ошибка № 8 — несоразмерно жесткая мера пресечения. Профессор Александр Чучаев не видит «разумных начал для ареста», когда речь идет не о получении, а о даче «взятки», тем более такой суммы.
Ситуация вокруг дела Аллаярова вызвала общественный резонанс. В поддержку журналиста выступили политики от всех парламентских партий, включая Владислава Даванкова («Новые люди»), Сергея Миронова (СЗРП), Ярослава Нилова, Станислава Наумова (представляют ЛДПР) и Рената Сулейманова (КПРФ). Также слова поддержки Денису выразил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.