Адвокаты указали на восемь грубых ошибок в деле редактора URA.RU Аллаярова

Ошибка № 1 — лишение права на защиту. Адвокаты почти сутки не могли встретиться и пообщаться с Денисом вплоть до заседания суда по мере пресечения. Эту ошибку другие юристы назвали самой грубой — по их словам, дело Дениса требуется пересмотреть уже только из-за этого. Ошибка № 2 — решение закрыть заседание. Прокурор и следователи ходатайствовали о закрытом режиме заседания суда по мере пресечения для Дениса, сославшись тайну следствия. Суд удовлетворил это ходатайство, хотя для этого не было никаких оснований. Ошибка № 3 — суд не проверил обоснованность подозрений. При вынесении решения по мере пресечения для Дениса суд сослался на некие протоколы допроса свидетелей и признал их достаточными для ареста. Однако в материалах дела, по словам адвокатов, какие-либо протоколы допроса свидетелей отсутствуют — то есть эти документы суд даже не исследовал. Ошибка № 4 — обвинение построено на словах и явке с повинной одного человека: родного дяди Аллаярова, бывшего полицейского Андрея Карпова, против которого возбуждено другое дело. Адвокаты не исключают, что он дал показания на племянника и необоснованно обвинил его в даче «взятки».Ошибка № 5 — суд проигнорировал наличие у Дениса хронических заболеваний и специфику его работы — освещение криминальных событий Свердловской области. В связи с этим, считают адвокаты, нахождение Аллаярова в следственном изоляторе может быть просто опасно для его жизни.