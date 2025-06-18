Ливни и грозы прогнозируются в Башкирии

Стало известно, какой будет погода в ближайшие дни в Башкирии. Свежий прогноз предоставили республиканские синоптики.
Так, 18 и 19 июня в регионе ожидается переменчивая погода. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, а днем кое-где не исключен град. Ветер сначала будет юго-западный, затем сменится на северо-западный, местами усилится до шквалистого.
Температура ночью опустится до +9…+14°C, днем воздух прогреется до +17…+22°C.
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