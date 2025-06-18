В России предложили наказывать за поборы в школах: подробности

Депутат считает, что эта проблема должна рассматриваться шире. Он подчеркнул, что запрет на поборы нужно распространить на все учебные заведения, так как родителей часто несправедливо просят собрать деньги на ремонт помещений, покупку мебели и техники. При этом, заметил парламентарий, неизвестно, куда идут собранные средства.