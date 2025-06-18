В России предложили наказывать за поборы в школах: подробности

Родители часто сталкиваются со сбором средств на нужды учебных заведений. По мнению депутата Сергея Миронова, такую деятельность нужно пресекать. Он предложил ввести уголовную ответственность за поборы в школах, вузах и детских садах, пишет ТАСС.
Депутат считает, что эта проблема должна рассматриваться шире. Он подчеркнул, что запрет на поборы нужно распространить на все учебные заведения, так как родителей часто несправедливо просят собрать деньги на ремонт помещений, покупку мебели и техники. При этом, заметил парламентарий, неизвестно, куда идут собранные средства.
«В вузах тоже все не слава богу. Студенты часто покупают “уникальную” учебную литературу, авторы которой являются преподавателями этих же высших учебных заведений. Ничего особенного в таких учебниках обычно нет, но без них на экзамене завалят», — добавил Сергей Миронов.
Депутат Владислав Даванков акцентировал внимание на идее ввести запрет на продажу алкоголя перед выпускными. Он считает, что на федеральном уровне это делать не имеет смысла.