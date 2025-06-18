Главный раввин России заявил о «нулевой терпимости» к выступлениям против евреев

Но, возвращаясь к вопросу о численности, отмечу важный показатель — наше молодежное движение. Я уже говорил, что мы уделяем особое внимание молодежным программам, потому что это гарантия нашего будущего. И должен вам сказать, что число молодых ребят, которые активно работают в общине, увеличивается с каждым годом. Вот только один пример. У нас для молодежи есть программа ежегодного посещения одной из диаспор, и в этом году посетили Китай. Так вот: число участников поездки (а это все именно молодые активисты из разных общин) достигло 800 человек. ~Это больше, чем в любом из прошлых лет.~