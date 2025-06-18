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Минобороны РФ: в Курской области эвакуируют брошенные тела солдат ВСУ

Украинские командиры приказывали добивать тяжелораненых солдат в ходе отступления.

Источник: Аргументы и факты

Российские бойцы эвакуируют тела солдат Вооружённых сил Украины, а также тела наёмников из-за рубежа в Курской области, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что эвакуацией занимаются военнослужащие группировки войск «Север».

«Военнослужащие 1-го мотострелкового полка группировки войск “Север” продолжают вывозить брошенные тела украинских националистов и иностранных наёмников в Суджанском районе Курской области», — говорится в сообщении.

Кроме того, в МО напомнили, что бойцы ВСУ, взятые в плен, неоднократно рассказывали о том, что украинские командиры приказывали добивать тяжелораненых солдат в ходе отступления.

Ранее военный волонтёр Роман Алехин рассказал, что на приграничной территории Курской области может оставаться до десяти тысяч тел солдат Вооружённых сил Украины.