Минобороны РФ: в Курской области эвакуируют брошенные тела солдат ВСУ

Российские бойцы эвакуируют тела солдат Вооружённых сил Украины, а также тела наёмников из-за рубежа в Курской области, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что эвакуацией занимаются военнослужащие группировки войск «Север».
«Военнослужащие 1-го мотострелкового полка группировки войск “Север” продолжают вывозить брошенные тела украинских националистов и иностранных наёмников в Суджанском районе Курской области», — говорится в сообщении.
Кроме того, в МО напомнили, что бойцы ВСУ, взятые в плен, неоднократно рассказывали о том, что украинские командиры приказывали добивать тяжелораненых солдат в ходе отступления.
Ранее военный волонтёр Роман Алехин рассказал, что на приграничной территории Курской области может оставаться до десяти тысяч тел солдат Вооружённых сил Украины.