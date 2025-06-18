СБУ объявила в розыск Григория Лепса из-за его поддержки СВО

Служба безопасности Украины внесла российского исполнителя Григория Лепса в список разыскиваемых лиц, что подтверждают сведения, обнаруженные в украинских государственных базах.
Поводом для этого стало заочное выдвижение обвинений, о котором в СБУ сообщили в начале марта 2025 года.
Причиной стало публичное выражение Лепсом поддержки российской военной операции, а также его заявления о денежном вознаграждении в размере одного миллиона рублей за каждый уничтоженный танк Вооружённых сил Украины.
Официально в розыск он был объявлен 4 марта.