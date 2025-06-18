Сенат США отложил санкции против России: что мешает Вашингтону

Сенат США отложил обсуждение нового пакета санкций против России до июля, сообщило издание Semafor. Причиной стали обострение ситуации на Ближнем Востоке и подготовка крупной налоговой реформы, предложенной республиканцами. Лидер республиканского большинства в сенате Джон Тьюн отметил, что законопроект о санкциях готов к продвижению, но сроки его рассмотрения согласовываются с администрацией. Он уточнил, что, вероятно, вопрос будет поднят в июле.
Президент США Дональд Трамп на полях саммита G7 рассказал журналистам о высокой стоимости санкционной политики для американской экономики. По его словам, каждое решение о введении ограничений требует от США расходов на миллиарды долларов. Он пояснил, что санкции — это не просто подписание документа, а сложный процесс, связанный с огромными затратами.
Комментарии Трампа о возможных новых мерах против России вызвали особый интерес. Он указал, что Евросоюз, несмотря на громкие заявления, пока не принял реальных шагов для ужесточения санкций против Москвы. Сам Трамп воздержался от чётких прогнозов о введении новых ограничений, подчеркнув их экономическую невыгодность для Соединённых Штатов.