Сенат США отложил санкции против России: что мешает Вашингтону

Президент США Дональд Трамп на полях саммита G7 рассказал журналистам о высокой стоимости санкционной политики для американской экономики. По его словам, каждое решение о введении ограничений требует от США расходов на миллиарды долларов. Он пояснил, что санкции — это не просто подписание документа, а сложный процесс, связанный с огромными затратами.