«Посмотрите необязательные траты»: финансист рассказала пенсионерам, как правильно распоряжаться деньгами

Финансовый план поможет пенсионерам контролировать расходы.
Грамотное планирование финансов поможет пожилым людям не только контролировать свои траты, но и определять возможности для экономии. Об этом рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г. В. Плеханова и международный финансовый советник Мария Ермилова.
«В течение месяца пенсионер фиксирует все свои расходы. Потом в конце можно провести анализ, какие цифры он закладывает и какие в результате получаются. Можно посмотреть, какие траты были необязательными, где можно было бы сэкономить», — заявила финансист в интервью «Прайм».
Ермилова советует начинать разрабатывать финансовый план на предстоящий месяц за 7−10 дней до его начала, учитывая все предполагаемые доходы. Для пенсионеров, которые не работают, основным источником дохода является пенсия, тогда как работающие пожилые люди могут иметь дополнительные источники, включая зарплату или доходы от собственного бизнеса.
Затем следует перейти к планированию обязательных расходов, таких как коммунальные платежи или питание. Необходимо также учитывать расходы на автомобиль, если он имеется, включая затраты на топливо.
Ранее эксперты рекомендовали россиянам использовать правило «50/30/20» и метод «конвертов» для эффективного планирования бюджета, а также регулярно анализировать свои траты и доходы. Специалисты подчеркивали важность создания финансовой подушки на полгода и контроля долговой нагрузки, чтобы повысить устойчивость к экономическим рискам. Власти ставят задачу увеличить долю долгосрочных сбережений граждан до 40% к 2030 году.