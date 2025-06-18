«Посмотрите необязательные траты»: финансист рассказала пенсионерам, как правильно распоряжаться деньгами

Ермилова советует начинать разрабатывать финансовый план на предстоящий месяц за 7−10 дней до его начала, учитывая все предполагаемые доходы. Для пенсионеров, которые не работают, основным источником дохода является пенсия, тогда как работающие пожилые люди могут иметь дополнительные источники, включая зарплату или доходы от собственного бизнеса.