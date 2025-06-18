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В омской больнице им. Кабанова назначен новый заместитель главврача

Александр Доронин займется организационно-методической работой.

Источник: Комсомольская правда

В городской клинической больнице им. А. Н. Кабанова представили нового заместителя главврача — Александра Доронина. Медик с 14-летним стажем ранее работал урологом в ведущих медучреждениях Омска, включая горбольницу № 2 и ОКБ.

Карьерный рост Доронина начался 25 лет, в 2020-м, с должности дублера заведующего урологическим отделением. На новом посту врач будет курировать организационно-методическую работу учреждения.

Напомним, в октябре 2024 года в учреждении произошла смена руководства — главврачом был назначен Вячеслав Егоренко.

Ранее «КП Омск» рассказала о назначении в регионе новых судей.