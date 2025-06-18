Омичи раскрыли места, где есть и где нет земляники

Так, в паблике «Грибы. Грибники Омска и Омской области» местная жительница поделилась кадрами урожая. Судя по фото, женщине удалось набрать внушительное количество уже порозовевшей ягоды. По словам омички, землянику она собирала 16 июня по Черлакскому тракту, добавив при этом, что в лесах ягода еще зеленая, а на полянках — сгоревшая.