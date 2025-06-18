Омичи раскрыли места, где есть и где нет земляники

Жители Омской области начали собирать в лесах региона одну из вкуснейших ягод — землянику.
Так, в паблике «Грибы. Грибники Омска и Омской области» местная жительница поделилась кадрами урожая. Судя по фото, женщине удалось набрать внушительное количество уже порозовевшей ягоды. По словам омички, землянику она собирала 16 июня по Черлакскому тракту, добавив при этом, что в лесах ягода еще зеленая, а на полянках — сгоревшая.
При этом другой участник сообщества поделился кадрами из Калачинского района, отметив, что там ягода еще цветет.
Об урожаях ягоды в других местах региона омичи не сообщают. При этом грибники сетуют на жару и ждут дождя.