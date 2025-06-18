Очень сильная жара и грозы ожидаются в среду по Казахстану

«На большей части республики под влиянием циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы — пройдут дожди с грозами, на северо-западе, севере, западе, в центре, востоке страны возможен град. Лишь на юге, юго-востоке Казахстана сохраняется жаркая погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей. В Алматинской области, на западе, севере, востоке области Абай, на западе, юге Палодарской, на востоке Жамбылской, на западе, востоке, юго-востоке Западно-Казахстанской, на юге Акмолинской, на севере, юге Атырауской, на северо-западе, юге, в центре Мангыстауской, на севере Карагандинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, на юге, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность», — говорится в сообщении.