Очень сильная жара и грозы ожидаются в среду по Казахстану

«На большей части республики под влиянием циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы — пройдут дожди с грозами, на северо-западе, севере, западе, в центре, востоке страны возможен град. Лишь на юге, юго-востоке Казахстана сохраняется жаркая погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей. В Алматинской области, на западе, севере, востоке области Абай, на западе, юге Палодарской, на востоке Жамбылской, на западе, востоке, юго-востоке Западно-Казахстанской, на юге Акмолинской, на севере, юге Атырауской, на северо-западе, юге, в центре Мангыстауской, на севере Карагандинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, на юге, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность», — говорится в сообщении.
В Алматинской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Актюбинской областях, в областях Ұлытау, Жетісу на востоке, в центре Атырауской, на севере, востоке, юго-востоке Мангыстауской, на северо-западе Павлодарской, на юге Костанайской, Западно-Казахстанской областей, на западе, востоке, юге Карагандинской области, на юге, северо-западе области Абай, на юго-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
«Днем в Алматинской области сильная жара +35+39, на севере, западе очень сильная жара +42. Днем в области Жетісу сильная жара +35+38, на севере, юге очень сильная жара +40. Днем в области Ұлытау ожидается сильная жара +35+39, на юге области очень сильная жара +42. Днем в Кызылординской области ожидается сильная жара +40+42, на юге области очень сильная жара +46. Днем в области Ұлытау сильная жара +35+38, на юге области очень сильная жара +42. Днем в Туркестанской области ожидается сильная жара +40+44. Днем в Жамбылской области сильная жара +38+41. Днем Карагандинской, сильная жара +35+38. Днем в Павлодарской области сильная жара +35+39. Днем в области Абай сильная жара +35+37. Днем в Акмолинской области сильная жара +35+36», — сказано в сообщении.
В Астане переменная облачность, днем дождь, гроза, град. Ветер южный, юго-восточный ночью 2−7, днем 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19+21, днем сильная жара +34+36.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +21+23, днем сильная жара +34+36.
В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +22+24, днем сильная жара +39+41.
В Акмолинской области ночью на западе и севере, днем на всей территории дождь. Днем +31+36, ночью +17+22.
В области Улытау днем на западе, севере и востоке гроза. Днем +33+38, ночью +21+26.
В Карагандинской области ночью на востоке, днем на западе гроза. Днем +33+38, ночью +16+21.
В Западно-Казахстанской области ночью на западе и севере, днем на всей территории гроза. Днем +22+27, ночью +15+20.
В Атырауской области днем на севере, западе и юге дождь. Днем +26+31, ночью +15+20.
В Мангистауской области на востоке и в центре гроза. Днем +28+33, ночью +21+26.
В Актюбинской области ночью на востоке, днем на всей территории дождь. Днем +23+28, ночью +12+17.
В Костанайской области ночью на севере, востоке и юге, днем на всей территории дождь. Днем +23+28, ночью +12+17.
В Северо-Казахстанской области ночью на севере, востоке и юге, днем на всей территории дождь. Днем +23+28, ночью +17+22.
В Павлодарской области на западе и севере гроза. Днем +34+39, ночью +19+24.
В области Абай днем на западе, юге и в центре гроза. Днем +32+37, ночью +15+20.
В Восточно-Казахстанской области днем на севере, востоке и юге гроза. Днем +29+34, ночью +12+17.
В Кызылординской области на севере и в центре гроза. Днем +37+42, ночью +25+30.
В Туркестанской области без осадков. Днем +39+44, ночью +22+27.
В Жамбылской области днем в горах гроза. Днем +36+41, ночью +20+25.
В Алматинской области без осадков. Днем +34+39, ночью +20+25.
В области Жетысу тоже без осадков. Днем +33+38, ночью +15+20.
«В ближайшие сутки на горных реках юго-востока и востока республики в связи с прогнозируемыми дождями будут наблюдаться колебания водности», — предупредили синоптики.