Боец Фет: саперы КНДР получат ценный опыт при разминировании под Курском

«Возможно, тысяча человек будет как-то распределена. По идее в саперные группы входят где-то не больше 20−30 человек. Зависит от того, где будет проходить разминирование. Они получат знания и поедут на Родину все это рассказывать, передавать опыт», — сказал собеседник издания.