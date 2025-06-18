Боец Фет: саперы КНДР получат ценный опыт при разминировании под Курском

Северокорейские саперы, которые приедут для разминирования территории РФ, получат опыт и знания, чтобы потом передать их другим военным в КНДР. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил сапер с позывным Фет.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявлял, что КНДР направит в Россию пять тысяч военных строителей для восстановления объектов инфраструктуры, разрушенных в результате украинских атак. Он также отметил, что Пхеньян пообещал направить в помощь одну тысячу саперов для разминирования российской территории.
«Возможно, тысяча человек будет как-то распределена. По идее в саперные группы входят где-то не больше 20−30 человек. Зависит от того, где будет проходить разминирование. Они получат знания и поедут на Родину все это рассказывать, передавать опыт», — сказал собеседник издания.
Фет также рассказывал aif.ru, что северокорейские саперы, которые приедут для разминирования территории РФ, в первую очередь будут проходить переподготовку.
До этого член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений полковник запаса Тимур Сыртланов сообщил aif.ru, что саперы из КНДР окажут помощь в разминировании территорий в Курской области, которые были оккупированы украинскими боевиками.