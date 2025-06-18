Большинство россиян подстраивают отпуск под вторую половину

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Большинство россиян проведут отпуск в этом году вместе со своей второй половиной, и только 6% жителей страны не планируют и не хотят этого делать, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
«58% россиян в этом году смогли синхронизировать свой график с отпуском второй половины, каждый четвертый (25%) признался, что, несмотря на желание, так и не сумел организовать совместный отдых, 6% — не планируют этого, так как не хотят отдыхать вместе», — показало исследование на основе опроса 1600 респондентов. При этом там указывается, что остальные 11% затруднились с ответом.
Среди россиян в возрасте от 35 до 45 лет больше всего тех, кому удалось организовать отпуск в одно время с любимыми (62%). Из тех, кому более 45 лет, это получилось у 56%.
Россияне, состоящие в официальном браке, чаще согласовывают отпуска, чем те, чьи отношения не зарегистрированы, — 62% и 45% соответственно.