Большинство россиян подстраивают отпуск под вторую половину

«58% россиян в этом году смогли синхронизировать свой график с отпуском второй половины, каждый четвертый (25%) признался, что, несмотря на желание, так и не сумел организовать совместный отдых, 6% — не планируют этого, так как не хотят отдыхать вместе», — показало исследование на основе опроса 1600 респондентов. При этом там указывается, что остальные 11% затруднились с ответом.