Локоны в стиле Кэрри Брэдшоу: топ-5 причесок на школьный выпускной в этом году

— Если хочется выделиться, но быть элегантными, то можно выбрать акцентные детали — шелковые платки, кожаные шнурки или жемчужные заколки. Они добавляют образу лоска. Строгие плетения, такие как тугие французские и голландские косы, — отличный выбор для тех, кто хочет выглядеть безупречно, дорого и актуально. Такие прически подходят для платьев с четким силуэтом: платьев-футляров, монохромных total look, нарядов с геометричным кроем, строгих костюмов, образов в духе минимализма. Они визуально удлиняют шею, подчеркивают черты лица, добавляют образу благородной сдержанности.