ГАИ Башкирии задержала более 750 подростков за рулем

В ГАИ Башкирии сообщили, количество несовершеннолетних водителей без прав на дорогах республики растет небывалыми темпами. С начала года были задержаны 752 подростка.
«58 из них сели за руль в состоянии опьянения. Также произошло 1 смертельное ДТП с погибшим несовершеннолетним водителем мототранспорта», — сообщил представитель пресс-службы ГАИ РБ Марсель Бикташев.
Напомним, в республике проходит социальная акция «Не рули, малай», направленная на предотвращение ДТП с детьми. Питбайки и мотоциклы эвакуируются на штрафстоянку, потом конфискуются по решению суда. В отношении родителей за ненадлежащее воспитание и содержание несовершеннолетнего накладывается административный штраф по статье 5.35 КоАП РФ.