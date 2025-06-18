ГАИ Башкирии задержала более 750 подростков за рулем

Напомним, в республике проходит социальная акция «Не рули, малай», направленная на предотвращение ДТП с детьми. Питбайки и мотоциклы эвакуируются на штрафстоянку, потом конфискуются по решению суда. В отношении родителей за ненадлежащее воспитание и содержание несовершеннолетнего накладывается административный штраф по статье 5.35 КоАП РФ.