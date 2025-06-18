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ГАИ Башкирии задержала более 750 подростков за рулем

Количество несовершеннолетних водителей без прав на дорогах республики растет небывалыми темпами.

Источник: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

В ГАИ Башкирии сообщили, количество несовершеннолетних водителей без прав на дорогах республики растет небывалыми темпами. С начала года были задержаны 752 подростка.

«58 из них сели за руль в состоянии опьянения. Также произошло 1 смертельное ДТП с погибшим несовершеннолетним водителем мототранспорта», — сообщил представитель пресс-службы ГАИ РБ Марсель Бикташев.

Напомним, в республике проходит социальная акция «Не рули, малай», направленная на предотвращение ДТП с детьми. Питбайки и мотоциклы эвакуируются на штрафстоянку, потом конфискуются по решению суда. В отношении родителей за ненадлежащее воспитание и содержание несовершеннолетнего накладывается административный штраф по статье 5.35 КоАП РФ.