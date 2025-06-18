Бобровский и Куликов стали двукратными обладателями Кубка Стэнли

«Флорида» играла в финале Кубка Стэнли третий год подряд и второй сезон кряду забрала главную награду НХЛ. Напомним, в прошлом сезоне их соперником также был «Эдмонтон», но тогда для победы понадобилось все семь матчей. Таким образом Бобровский и защитник Дмитрий Куликов стали двукратными обладателями кубка. Стоит отметить, что это десятый сезон подряд, когда российские игроки завоёвывают Кубок Стэнли.