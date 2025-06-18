В ГД поддержат проект о рекламе энергетиков с предупреждением о их вреде

В апреле первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, вице-спикеры ГД Ирина Яровая, Анна Кузнецова и Владислав Даванков («Новые люди»), а также депутаты всех фракций внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается дополнить закон «О рекламе» новой статьей, согласно которой реклама безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, должна сопровождаться предупреждением о вреде их чрезмерного потребления. Отмечается, что в рекламе, распространяемой в радиопрограммах, продолжительность такого предупреждения должна составлять не менее трех секунд, в рекламе телепрограмм и кино — не менее пяти секунд. Кроме того, такому предупреждению должно быть отведено не менее 7% площади кадра.