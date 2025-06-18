В ГД поддержат проект о рекламе энергетиков с предупреждением о их вреде

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Комитет Госдумы по охране здоровья поддержит концепцию законопроекта, которым предлагается указывать в рекламе тонизирующих напитков, в том числе энергетических, информацию о вреде их чрезмерного потребления, сообщил РИА Новости глава комитета Сергей Леонов.
В апреле первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, вице-спикеры ГД Ирина Яровая, Анна Кузнецова и Владислав Даванков («Новые люди»), а также депутаты всех фракций внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается дополнить закон «О рекламе» новой статьей, согласно которой реклама безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, должна сопровождаться предупреждением о вреде их чрезмерного потребления. Отмечается, что в рекламе, распространяемой в радиопрограммах, продолжительность такого предупреждения должна составлять не менее трех секунд, в рекламе телепрограмм и кино — не менее пяти секунд. Кроме того, такому предупреждению должно быть отведено не менее 7% площади кадра.
«Готовимся на предстоящем заседании комитета Госдумы по охране здоровья обсудить важный межфракционный законопроект о сопровождении рекламы энергетиков данными об их вреде. Наш комитет обязательно поддержит концепцию проекта федерального закона», — сказал Леонов.
Парламентарий отметил, что неограниченное потребление энергетиков способствует попаданию в организм человека тонизирующих компонентов выше допустимых уровней суточного потребления. Он добавил, что речь идет о таких компонентах, как кофеин, таурин, L-карнитин и глюкуронолактон. По словам Леонова, регулярное и избыточное потребление таких компонентов может нанести тяжелый вред здоровью, в первую очередь пострадают сердечно-сосудистая система, органы пищеварения и нервная система.
«Поэтому необходимо проводить большую информационную кампанию о вреде энергетиков. Как раз эта инициатива позволит посредством рекламы массово информировать молодежь и взрослых о вреде их чрезмерного потребления. Забота о здоровье наших граждан была и есть среди основных приоритетов нашей работы», — заключил он.