В Иркутске увековечили память героя СВО Юрия Кокарева

На здании школы № 34 в Иркутске, где учился погибший во время спецоперации кавалер ордена Мужества Юрий Кокарев, открыли мемориальную доску. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, в церемонии участвовали власти, педагоги, ученики и родные бойца.
— Сегодня мы отдаем дань памяти нашему земляку — кавалеру ордена Мужества Юрию Кокареву. Этот парень — настоящий герой. Защищая Родину, он отдал самое дорогое, что есть, — свою жизнь. Потеря любимого человека — всегда невосполнимая утрата. И открытие доски в его честь, в память о его подвиге — наш способ выразить благодарность бойцу, — сказал мэр Руслан Болотов.
Выпускник 34-й школы и Байкальского колледжа права Юрий после срочной службы в Псковской десантной дивизии добровольно отправился в зону СВО. 24 апреля 2022 года он погиб при выполнении боевого задания под Коровим Яром в ДНР.
«Он был не просто солдатом, а человеком с большим сердцем, всегда готовым помочь», — вспоминает сослуживец Александр Другов. Директор школы Ирина Любимова добавила: «Для нас Юра навсегда останется примером мужества и преданности Родине».
Орден Мужества герой получил посмертно. Его имя теперь навсегда вписано в историю школы и города.
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