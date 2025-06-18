В Иркутске увековечили память героя СВО Юрия Кокарева

— Сегодня мы отдаем дань памяти нашему земляку — кавалеру ордена Мужества Юрию Кокареву. Этот парень — настоящий герой. Защищая Родину, он отдал самое дорогое, что есть, — свою жизнь. Потеря любимого человека — всегда невосполнимая утрата. И открытие доски в его честь, в память о его подвиге — наш способ выразить благодарность бойцу, — сказал мэр Руслан Болотов.