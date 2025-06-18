«После тревоги нужно успеть укрыться за полчаса»: откровения уроженки Приморья о жизни в Израиле

«Здесь долгое время конфликт, но у нас все работает, даже вода есть. Во Владивостоке и в мирное время ее бывало не дождешься все лето. Мы уже относимся к этому, как к землетрясению или цунами в Японии — знаем, что оно возможно, и просто готовы», — рассказала Анна VLADIVOSTOK1.RU.