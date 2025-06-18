«После тревоги нужно успеть укрыться за полчаса»: откровения уроженки Приморья о жизни в Израиле

«Здесь долгое время конфликт, но у нас все работает, даже вода есть. Во Владивостоке и в мирное время ее бывало не дождешься все лето. Мы уже относимся к этому, как к землетрясению или цунами в Японии — знаем, что оно возможно, и просто готовы», — рассказала Анна VLADIVOSTOK1.RU.
По ее словам, сигналы о тревоге звучат регулярно, но паники среди жителей не возникает. Инфраструктура функционирует исправно, а укрытия есть в каждом здании. Сирена подает сигнал сначала за 30 минут, затем за 10 — этого времени достаточно, чтобы успеть укрыться. Страха, призналась Анна, почти нет: главное — сохранять спокойствие.
Девушка отметила, что высыпаться удается редко, так как в любой момент может прозвучать сигнал, и тогда снова приходится спускаться в бомбоубежище. Несмотря на это, жизнь продолжается: большинство заведений работают, хотя массовые мероприятия запрещены.
«Сегодня мы проспали сирену, но все хорошо, мы живы. Тревоги как таковой нет, я переживаю из-за разрушенных планов, потому что отпуск сорвался. Должны были лететь 4-го числа в Италию, но теперь уже точно не поедем», — добавила Анна.
Она посоветовала тем, кто находится в зоне повышенной опасности, по возможности сохранять привычный распорядок: работать, учиться, заниматься домашними делами. Важно, по ее словам, не поддаваться панике, а вместо этого сосредоточиться на рутине — будь то уборка, приготовление еды или даже просто чашка кофе. Но при этом нельзя забывать о безопасности: заранее изучить расположение ближайших убежищ и всегда быть готовым к эвакуации.
Напомним, ранее Посольство Российской Федерации в Израиле рекомендовало гражданам РФ временно покинуть территорию страны. Уже несколько десятков человек воспользовались данным маршрутом. При этом наличие визы для пересечения границы в этом направлении не требуется.
Также Россия обратилась к израильскому руководству с настоятельным призывом пересмотреть свою политику. Москва подчеркнула острую необходимость немедленного прекращения атак на ядерные объекты, находящиеся под международными гарантиями и контролем МАГАТЭ.