Минобороны требует сотни миллионов рублей от российской компании

Минобороны подало пять исков в суд на сумму более 668 миллионов рублей.
Министерство обороны Российской Федерации подало в суд пять исков к Федеральному государственному унитарному предприятию «Главное военно-строительное управление № 14», требуя взыскать с него 668 млн 313 тыс. 651 рубль. Об этом стало известно из исковых заявлений.
«Истец в лице Министерства обороны Российской Федерации к ответчику в лице ФГУП “Главное военно-строительное управление № 14”. Совокупная сумма исковых требований: 668 млн 313 тыс. 651 ₽», — говорится в материалах, сообщает ТАСС. Детали исков и причины обращения в суд со стороны Минобороны пока не раскрываются.
ФГУП «Главное военно-строительное управление № 14» специализируется на строительстве как жилых, так и нежилых зданий. На данный момент временно исполняющий обязанности генерального директора управления проходит процедуру банкротства, а его банковские счета заблокированы, сообщили в правоохранительных органах.
Ранее Минобороны РФ уже обращалось в суд с исками к другим строительным и оборонным предприятиям, в том числе к ФГУП «Главное управление специального строительства» на сумму 346 млн рублей и к АО «Туполев» почти на 930 млн рублей. Все иски связаны с подрядчиками, осуществляющими строительство и обслуживание объектов для нужд Вооруженных сил России.