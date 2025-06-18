Минобороны требует сотни миллионов рублей от российской компании

Ранее Минобороны РФ уже обращалось в суд с исками к другим строительным и оборонным предприятиям, в том числе к ФГУП «Главное управление специального строительства» на сумму 346 млн рублей и к АО «Туполев» почти на 930 млн рублей. Все иски связаны с подрядчиками, осуществляющими строительство и обслуживание объектов для нужд Вооруженных сил России.