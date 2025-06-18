На берегах рек Красноярского края собрали почти 8 тысяч мешков мусора

В течение сезона 2025 года планируется освободить от мусора около 800 километров берегов региона. Первый заместитель министра природных ресурсов и лесного комплекса края Алексей Большаков сообщил, что в этом году в муниципалитетах запланировано проведение более 500 акций по очистке рек и озер.