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На берегах рек Красноярского края собрали почти 8 тысяч мешков мусора

В ходе экологических мероприятий, проводимых в различных уголках Красноярского края, местные жители собрали более 817 кубометров мусора, что эквивалентно почти 8 тысячам мешков.

В ходе экологических мероприятий, проводимых в различных уголках Красноярского края, местные жители собрали более 817 кубометров мусора, что эквивалентно почти 8 тысячам мешков. В результате очистительных работ была приведена в порядок 253 километра прибрежных территорий.

Акции по уборке проходили в разных районах. Например, в Канске вдоль реки Кан было вывезено три кубометра мусора. В Абанском районе были очищены берега реки Абан и озер Большое и Становое, а в Зеленогорске улучшилась экология прибрежных зон реки Кан и озера Ближнее.

В течение сезона 2025 года планируется освободить от мусора около 800 километров берегов региона. Первый заместитель министра природных ресурсов и лесного комплекса края Алексей Большаков сообщил, что в этом году в муниципалитетах запланировано проведение более 500 акций по очистке рек и озер.

«Традиционно в сентябре в Красноярске мы проведем центральное мероприятие по очистке берегов Енисея», — добавил замминистра.

Очистка берегов осуществляется в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

Ранее рассказывали, что Центральный район Красноярска избавили от 300 «КамАЗов» мусора с начала года.