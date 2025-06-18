«Ситуация очень хрупкая»: в ООН предупредили об угрозе применения ядерного оружия

«Ядерное сдерживание опирается на предположения о том, что акторы ведут себя рационально: если ты не будешь использовать ядерное оружие, то и они не будут. Однако нет гарантий того, что будет именно так, — ситуация очень хрупкая и неустойчивая. В прошлом мы уже видели недопонимание и просчеты, но, к счастью, мы избежали катастрофы», — уточнила Изуми Накамицу.