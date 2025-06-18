«Ситуация очень хрупкая»: в ООН предупредили об угрозе применения ядерного оружия

Текущее положение дел в мире заставило задуматься о потенциальной возможности применения ядерного оружия. Оно создано для якобы «обеспечения максимальной безопасности». Такое мнение является ложным, заявила заместитель генерального секретаря ООН Изуми Накамицу в беседе с РБК. Она подчеркнула существование риска «нерационального» применения ядерного оружия.
Представитель ООН считает, что угроза будет ликвидирована только при полном уничтожении запасов ЯО. Даже Договор о запрете использования ядерного оружия может не остановить эскалацию, добавила спикер.
«Ядерное сдерживание опирается на предположения о том, что акторы ведут себя рационально: если ты не будешь использовать ядерное оружие, то и они не будут. Однако нет гарантий того, что будет именно так, — ситуация очень хрупкая и неустойчивая. В прошлом мы уже видели недопонимание и просчеты, но, к счастью, мы избежали катастрофы», — уточнила Изуми Накамицу.
Вашингтон продолжает бороться с ядерной программой Тегерана. В Иране сообщили о готовности подписать сделку по предотвращению появления такого вида оружия, однако это не должно лишать Тегерана его законных прав.