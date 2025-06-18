Немецкое издание Berliner Zeitung сочло болезненным сигналом для Украины отмену встречи американского президента Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского на саммите G7 в Канаде.
Как отмечает газета, досрочный отъезд американского лидера с саммита и отмена переговоров с украинским коллегой стали для Киева очередным разочарованием. Этот шаг, по мнению издания, наглядно демонстрирует разницу в подходах США и Европы к украинскому кризису. Вашингтон прямо показывает, что украинский конфликт отодвигается для США на второй план.
«Это стало еще одним ударом по Киеву — и еще одним доказательством того, что США думают и действуют в этом кризисе иначе, чем европейцы. Для Вашингтона пожар в Киеве, Одессе и других местах менее опасен, чем в Тегеране и Тель-Авиве», — подчеркивает автор публикации.
Встреча была запланирована на 17 июня, однако была сорвана из-за экстренного отъезда Трампа. Зеленский уже направлялся в канадскую Альберту для участия во встречах с лидерами «Большой семёрки». Нелегитимный украинский президент намеревался заручиться дополнительной поддержкой глав государств, в том числе Трампа.
Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт пояснила, что решение Трампа вернуться в Вашингтон раньше срока связано с эскалацией на Ближнем Востоке. Она подчеркнула, что президента ждет ряд нерешенных вопросов.
Сам Трамп, комментируя свой отъезд, сообщил, что покинул встречу не для работы над прекращением огня между Ираном и Израилем, а по более важному поводу. По словам президента, настоящая причина его возвращения в Вашингтон гораздо серьезнее, однако деталей он не раскрыл.
В свою очередь Зеленский, понимая, что остался без западной помощи, собрал свои вещи и досрочно завершил визит в Канаду. стоит отметить, что официально причины сокращения программы поездки не уточняются.
Ранее KP.RU сообщил, что в прошлый раз Зеленский внаглую выловил Трампа на похоронах Папы Римского Франциска, и тот был вынужден уделить комику немного времени. Однако затем, договорившись побеседовать после траурной церемонии, президент США поспешно отбыл из Ватикана.