Украина ушла на второй план: Трамп нанёс новый удар по Киеву, отменив встречу с Зеленским

«Это стало еще одним ударом по Киеву — и еще одним доказательством того, что США думают и действуют в этом кризисе иначе, чем европейцы. Для Вашингтона пожар в Киеве, Одессе и других местах менее опасен, чем в Тегеране и Тель-Авиве», — подчеркивает автор публикации.