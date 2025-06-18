Скульптор Щербаков назвал сроки установки мемориала бойцам КНДР в РФ

«Конечно, скульпторам эта работа интересна — она имеет смысл, лицо. Но здесь важно не то, кому это интересно, а важно, чтобы работа была сделана на высоком уровне. Некую идею монумента можно придумать и за один вечер, а потом она будет просто уточняться, созревать. Если брать быстрый вариант, то на придумывание и установку памятника может уйти от полугода до года», — сказал скульптор.