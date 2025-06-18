Скульптор Щербаков назвал сроки установки мемориала бойцам КНДР в РФ

На установку мемориала северокорейским военнослужащим, которые погибли при освобождении Курской области от украинских боевиков, может уйти до года. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил скульптор Салават Щербаков.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявлял, что в России и КНДР будут открыты мемориалы в память о северокорейских бойцах, которые погибли при освобождении российской территории.
«Конечно, скульпторам эта работа интересна — она имеет смысл, лицо. Но здесь важно не то, кому это интересно, а важно, чтобы работа была сделана на высоком уровне. Некую идею монумента можно придумать и за один вечер, а потом она будет просто уточняться, созревать. Если брать быстрый вариант, то на придумывание и установку памятника может уйти от полугода до года», — сказал скульптор.
Щербаков также рассказал aif.ru, каким может быть мемориал северокорейским бойцам в России.
26 апреля начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что российские войска полностью освободили Курскую область от украинских боевиков. При этом значительное содействие в борьбе с формированиями ВСУ оказывали бойцы из КНДР.