Состав омского «Авангарда» может пополнить словак Гернат

Омский «Авангард» нацелился на приобретение защитника Мартина Герната, представляющего ярославский «Локомотив». По информации инсайдера Михаила Зислиса, омичи сделали словацкому хоккеисту предложение, которое оказалось самым привлекательным в сравнении с другими заинтересованными клубами.
Он отметил, что Гернат, выразивший желание продолжить карьеру в КХЛ, получил ряд интересных предложений, но наиболее выгодные условия ему предложил «Авангард».
Отметим, что в прошлом сезоне Гернат набрал 31 (5+26) очко в 63 матчах КХЛ за «Локомотив».
Ранее мы писали, что «Авангард» подписал обладателя Кубка Стэнли Александра Волкова.