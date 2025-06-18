Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Состав омского «Авангарда» может пополнить словак Гернат

Он может перейти из «Локомотива».

Источник: ХК Локомотив

Омский «Авангард» нацелился на приобретение защитника Мартина Герната, представляющего ярославский «Локомотив». По информации инсайдера Михаила Зислиса, омичи сделали словацкому хоккеисту предложение, которое оказалось самым привлекательным в сравнении с другими заинтересованными клубами.

Он отметил, что Гернат, выразивший желание продолжить карьеру в КХЛ, получил ряд интересных предложений, но наиболее выгодные условия ему предложил «Авангард».

Отметим, что в прошлом сезоне Гернат набрал 31 (5+26) очко в 63 матчах КХЛ за «Локомотив».

Ранее мы писали, что «Авангард» подписал обладателя Кубка Стэнли Александра Волкова.