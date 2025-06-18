Старец Иона Одесский неоднократно подчеркивал, что Одесса является российским городом, рассказал aif.ru знавший его лично заведующий отделом по связям с православной церковью Института стран СНГ, глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролова.
По его словам, старец Иона пророчествовал о том, что Одесса обязательно перейдет в состав России.
«Иона Одесский также предрекал, что город будет освобожден после того, как беззаконие достигнет своего пика. Эти слова можно отнести как к событиям мая 2014 года в Одессе, так и к нынешней попытке Зеленского уничтожить православную церковь. Дело в том, что 23 июня этого года истекает срок, данный украинской православной церкви на самоликвидацию. Если этого не произойдёт, то церковь может лишиться юридической регистрации. Старец Иона предсказывал, что попытка киевских властей уничтожить православие будет подавлена и остановлена железной волей православной России, что приведёт к освобождению Одессы в ближайшее время», — объяснил Фролов.
Эксперт отметил, что старец Иона также упоминал известного православного святого архиепископа Иннокентия Борисова.
«Старец Иона подчеркивал неоднократно, что Одесса — это Россия. Он говорил, что мощи святого архиепископа Иннокентия Борисова, покоящиеся в Спасо-Преображенском соборе, призывают к скорейшему освобождению Одессы», — добавил Фролов.
Ранее эксперт рассказал о пророчестве старца Ионы о конце СВО. Как подчеркнул Фролов, Иона Одесский был уверен в победе России и присоединении к ней Новороссии и Малороссии и «говорил мне, что это произойдет в середине 2020-х годов летом… речь может идти о лете 2025 года».