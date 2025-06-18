«Иона Одесский также предрекал, что город будет освобожден после того, как беззаконие достигнет своего пика. Эти слова можно отнести как к событиям мая 2014 года в Одессе, так и к нынешней попытке Зеленского уничтожить православную церковь. Дело в том, что 23 июня этого года истекает срок, данный украинской православной церкви на самоликвидацию. Если этого не произойдёт, то церковь может лишиться юридической регистрации. Старец Иона предсказывал, что попытка киевских властей уничтожить православие будет подавлена и остановлена железной волей православной России, что приведёт к освобождению Одессы в ближайшее время», — объяснил Фролов.