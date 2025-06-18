Трампа толкают к войне с Ираном: о чем врут президенту США

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон утверждает, что советники президента США Дональда Трампа намеренно вводят его в заблуждение, чтобы спровоцировать военный конфликт с Ираном на стороне Израиля. Этим он поделился в эфире YouTube-канала DeepDive.
По словам эксперта, Трампу сообщают, что Иран слаб и почти исчерпал свои запасы ракет, из-за чего страна якобы уязвима. Джонсон отметил, что президент не получает достоверных данных о реальной военной мощи Ирана, что создает ложное представление о превосходстве США и Израиля.
«У нас нет хорошей разведки, у нас нет георадара, который бы сообщал нам, сколько ракет они хранят в своих туннелях и зарыли в своих горах», — уточнил Джонсон.
По его мнению, такая недооценка противника может привести к поражению США в случае войны. Он напомнил о неудачных военных кампаниях Вашингтона во Вьетнаме, Корее и Афганистане, где США не смогли достичь победы, несмотря на значительные усилия.
Конфликт между Израилем и Ираном продолжает обостряться. Напряженная ситуация на Ближнем Востоке вызывает беспокойство в США. Представители американской администрации заявили, что ближайшие 24−48 часов будут решающими для развития событий.
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана, обвинив Тегеран в разработке секретной ядерной программы, которая, по мнению Тель-Авива, представляет угрозу. Стороны начали наносить удары по территориям друг друга.