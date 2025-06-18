В экосистеме устья Волги и Северного Каспия экспедиция РАН выявила изменения

«Впервые с 2021 г. ученым удалось обнаружить зону смешения пресных и морских вод в непосредственной близости от острова Малый Жемчужный. Планирование мест отбора проб для идентификации зоны смешения осуществлялось с использованием спутникового снимка Sentinel-2, позволяющего с высокой точностью выявить различия вод по цвету. Полученные результаты показывают, что присутствие зоны смешения в непосредственной близости от края дельты связано с крайне низкими показателями стока Волги во время весеннего половодья текущего года», — рассказали ученые.