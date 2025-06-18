В экосистеме устья Волги и Северного Каспия экспедиция РАН выявила изменения

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Ученые Института океанологии имени П. П. Ширшова (ИО) РАН совместно с сотрудниками Астраханского заповедника изучили влияние объема стока Волги и падения уровня Каспийского моря на состояние местной экосистемы. Низкая вода в реке привела к изменениям в размножении рыб, в том числе воблы, сообщили ТАСС в пресс-службе института.
«Анализ собранных образцов продемонстрировал высокий уровень концентрации растворенного кислорода и значения pH (водородного показателя — прим. ТАСС) в исследуемых акваториях, свидетельствующий о высокой продуктивности среды обитания водных организмов. Однако низкая вода в реке привела к смещению естественного цикла размножения многих промысловых видов рыб, включая эндемика Каспийского моря — воблу. Для корректной оценки влияния долгосрочных последствий маловодья на биологическое разнообразие региона потребуются дальнейшие исследования», — заявил руководитель лаборатории биогидрохимии ИО РАН Александр Полухин, чьи слова приводятся в сообщении.
По итогам этой и прошедших научных экспедиций будут подготовлены обоснования для создания сети морских охраняемых природных акваторий в Северном Каспийском море. Это уже пятая с 2021 года экспедиция ИО РАН, нацеленная на изучение влияния последствий обмеления Каспия на экосистему устья Волги и прилежащего шельфа моря.
Основной задачей стало изучение изменений температуры, электропроводности, мутности, содержания биогенных веществ, растворенного кислорода, параметров карбонатной системы, хлорофилла а, органического углерода и видового состава фитопланктона в различных местах.
«Впервые с 2021 г. ученым удалось обнаружить зону смешения пресных и морских вод в непосредственной близости от острова Малый Жемчужный. Планирование мест отбора проб для идентификации зоны смешения осуществлялось с использованием спутникового снимка Sentinel-2, позволяющего с высокой точностью выявить различия вод по цвету. Полученные результаты показывают, что присутствие зоны смешения в непосредственной близости от края дельты связано с крайне низкими показателями стока Волги во время весеннего половодья текущего года», — рассказали ученые.