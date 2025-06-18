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Верховный лидер Ирана Хаменеи предупредил о «начале битвы»

Хаменеи подчеркнул, что Тегеран должен решительно ответить Израилю.

Источник: Аргументы и факты

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил на фоне конфликта с Израилем о «начале битвы».

«Начинается битва», — написал он, пост опубликован в соцсети X*.

Кроме того, Хаменеи подчеркнул, что Тегеран должен решительно ответить израильской стороне.

«Мы должны дать решительный ответ террористическому сионистскому режиму. Мы не пощадим сионистов», — говорится в публикации.

Напомним, шесть дней назад Израиль начал операцию, в рамках которой наносятся авиаудары по территории Ирана. Тегеран в ответ на действия израильских военных начал операцию «Правдивое обещание».

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.