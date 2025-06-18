Парконы Владивостока зафиксировали в мае почти 5 тысяч нарушений

«Неправильная парковка — не просто штраф. Это реальная угроза безопасности: перекрываются пути для машин скорой помощи, пожарных расчетов и полиции. На узких улицах Владивостока одно нарушение может парализовать движение и поставить под удар жизни людей», — отметили специалисты предприятия «СГТ».