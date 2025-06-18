Парконы Владивостока зафиксировали в мае почти 5 тысяч нарушений

Аппаратно-программные комплексы (парконы) выявили 4700 административных правонарушений в сфере дорожного движения.
Основная часть нарушений (3208) связана с неправильной остановкой и парковкой, включая остановку во втором ряду. На основании этих данных Госавтоинспекция выписала более 2700 постановлений об административных правонарушениях.
«Неправильная парковка — не просто штраф. Это реальная угроза безопасности: перекрываются пути для машин скорой помощи, пожарных расчетов и полиции. На узких улицах Владивостока одно нарушение может парализовать движение и поставить под удар жизни людей», — отметили специалисты предприятия «СГТ».
Особое внимание уделяется проблемным участкам, где нарушения ПДД наиболее распространены. Так, на объездной трассе Седанка — Патрокл, где действует ограничение скорости в 70 км/ч, в мае было выписано 1145 штрафов за превышение скоростного режима.
Помимо этого, парконы зафиксировали 319 нарушений, связанных с выключенными фарами, и 52 нарушения, касающиеся непристегнутых ремней безопасности, отмечает пресс-служба мэрии.
В настоящее время во Владивостоке действуют 14 маршрутов, по которым курсируют автомобили фотовидеофиксации.