Тигрица в Индии перекусила шею крокодилу во время схватки

В Индии тигрица сошлась в схватке с крокодилом и смогла одолеть его. Об этом сообщил канал NDTV.
Это произошло в заповеднике Рантхамбор. 16-летняя тигрица по кличке Стрела из засады напала на рептилию, которая выползала из озера в зоне Джогимахал. После непродолжительной борьбы хищница перекусила крокодилу шею. Отмечается, что это уже третий зафиксированный случай, когда тигрицы из рода «Мачли» смогли растерзать крокодила.
Фото и видео схватки, которые сделали очевидцы, демонстрируют силу тигрицы, которая вытащила 200-килограммовую рептилию из воды.
Ученые прокомментировали, что подобные межвидовые конфликты очень редки и характерны только для этой уникальной популяции тигров, говорится в статье.
В июне индийской деревне Шанти Нагар тигр напал на женщину в ее собственном доме. 45-летняя Решма мыла посуду около колонки на своем дворе, когда туда проник хищник. После того как тигр ее схватил за шею, он унес женщину в близлежащую плантацию сахарного тростника, где она была обнаружена мертвой.