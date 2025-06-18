Тигрица в Индии перекусила шею крокодилу во время схватки

В июне индийской деревне Шанти Нагар тигр напал на женщину в ее собственном доме. 45-летняя Решма мыла посуду около колонки на своем дворе, когда туда проник хищник. После того как тигр ее схватил за шею, он унес женщину в близлежащую плантацию сахарного тростника, где она была обнаружена мертвой.