Раскрыто влияние различных жанров кино на человеческую психику

Различные жанры кино воздействуют на психику зрителя по-разному, что определяется эмоциональным состоянием и индивидуальной восприимчивостью конкретного человека, сообщила психолог Анна Неги.
Просмотр хорошей комедии, по ее словам, способен оказать терапевтический эффект, поскольку смех стимулирует зоны мозга, вырабатывающие эндорфины — гормоны радости. Именно поэтому комедийные ленты советуют смотреть во время стресса, пояснила Неги в беседе с «Лента.ру».
Драмы и мелодрамы предоставляют уникальный шанс безопасно примерить на себя чувства героев, а отдельные картины могут активировать триггер, помогающий распутать клубок сложных переживаний и осмыслить личный опыт. Такие фильмы способствуют развитию эмпатии и эмоциональной разрядке. Однако эксперт предупредила о скрытых рисках жанра: избыточная драматизация способна негативно повлиять на психологическое состояние, усиливая меланхолию и уныние.
В периоды повышенной душевной ранимости психолог советует воздержаться от подобных картин, а высокоэмпатичным людям рекомендует дозировать просмотр, поскольку чрезмерное напряжение чревато истощением, ухудшением самочувствия и даже депрессивными состояниями.
Фильмы ужасов зачастую позволяют получить недостающую дозу адреналина. Некоторым хорроры помогают противостоять фобиям — встреча со страхом происходит в безопасной обстановке. Но для впечатлительных зрителей ужасы станут избыточной нагрузкой: их частое просматривание может спровоцировать негативные реакции, включая гнев и вспышки агрессии.
Если хорроры ассоциируются с угрозой, то триллеры — с напряжением, подчеркнула психолог. Кинокартины этого жанра оказывают интенсивное эмоциональное воздействие, параллельно повышая тревожность и создавая интеллектуальную нагрузку.
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