Раскрыто влияние различных жанров кино на человеческую психику

Драмы и мелодрамы предоставляют уникальный шанс безопасно примерить на себя чувства героев, а отдельные картины могут активировать триггер, помогающий распутать клубок сложных переживаний и осмыслить личный опыт. Такие фильмы способствуют развитию эмпатии и эмоциональной разрядке. Однако эксперт предупредила о скрытых рисках жанра: избыточная драматизация способна негативно повлиять на психологическое состояние, усиливая меланхолию и уныние.