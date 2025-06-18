В Симферополе будут следить за движением на перекрёстках

В ходе мероприятия инспекторы дорожно-патрульной службы уделяют особое внимание таким нарушениям как: проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, невыполнение требований ПДД об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора, выезд на перекресток в случае образовавшегося затора и создание препятствия для движения транспортных средств в поперечном направлении, а также невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестка.