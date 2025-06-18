В Симферополе будут следить за движением на перекрёстках

В рамках операции автоинспекторами будут осуществляться целевые профилактические рейды в районе перекрёстков, где нарушения Правил дорожного движения влекут негативные последствия для участников дорожного движения.
В ходе мероприятия инспекторы дорожно-патрульной службы уделяют особое внимание таким нарушениям как: проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, невыполнение требований ПДД об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора, выезд на перекресток в случае образовавшегося затора и создание препятствия для движения транспортных средств в поперечном направлении, а также невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестка.
Стоит отметить, что за неправильно движение на перекрёстках предусмотрены штрафы.
За проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи пятьсот рублей. Повторное совершение административного правонарушения, влечет наложение административного штрафа в размере семи тысяч пятисот рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.
Согласно ч. 2 ст. 12.13 КоАП РФ невыполнение требований ПДД РФ уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей, сообщает мэрия.